ECCELLENZA 2025-2026 Giacopetti: "Gol importante che aspettavo"

Soddisfatto l'attaccante del Pietracuta Nicolas Giacopetti per aver ritrovato il gol:

"Un gol importante che aspettavo da qualche giornata e contento di aver aiutato la squadra a fare un punto importante, anche se potevano essere tre punti".

E' importante anche, soprattutto, farsi trovare pronto, sei entrato subito in partita.

"Sì, il mister ha parlato molto anche di chi deve entrare, chi non è titolare, che deve entrare sempre con la cattiveria giusta e mi sembra di averlo fatto".

Forse rimane un po' rammarico perché eravate vicinissimi a vincerlo.

"Assolutamente sì, mancava poco, ci hanno fatto un bel gol, potevano fare meglio in marcatura, ma è andata così"

Adesso c'è la sosta per la Nazionale e poi inizia una fase decisiva.

"Sì, adesso c'è la Nazionale, con molta voglia di andare anche lì e speriamo di finire meglio questo campionato"



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