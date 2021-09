SERIE C Giammarioli: "Grosseto squadra giovane ma senza paura in un girone complicato" Ospite di Cpiace il Direttore Sportivo del Grosseto Stefano Giammarioli. L'ex DS di Cremonese e Gubbio fa le carte al campionato individuando in Modena, Reggiana, Pescara, Siena ed Entella le principali candidate alla promozione

Due pareggi consecutivi per il Grosseto del tecnico Lamberto Magrini, il primo in casa con il Modena, il secondo domenica in trasferta con la Pistoiese. Squadra molto giovane con 7 under in campo dal primo minuto l'intento della società è quello di salvarsi il prima possibile e lanciare in altre categorie nuove leve. Uno di questi è senza dubbio il fantasista Marigosu classe 2001 scuola Cagliari. Il DS Giammarioli ha parlato di lui in trasmissione più in generale di una squadra che dovrà cercare, vista l'età media molta bassa, di fare esperienza velocemente. Grosseto che attende l'Ancona/Matelica in casa sabato 11 settembre ore 17.30

