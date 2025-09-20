SERIE C Giammarioli, insultato e aggredito in tribuna, medita di lasciare il Rimini

Durante la partita Rimini-Forlì ci sono stati momenti di tensione in tribuna centrale al Neri quando un gruppo di ultras riminesi ha fatto irruzione per contestare la nuova proprietà in assenza della quale hanno dirottato invettive e sputi al direttore sportivo Stefano Giammarioli che è stato scortato negli spogliatoi dalle forze dell'ordine. Amareggiato, Giammarioli, sta meditando di lasciare il Rimini.

