Giammarioli: "Per il Rimini cercai investitori seri, serviva più tempo"

"La situazione era molto difficile, onestamente quando è arrivato anche su indicazioni della federazione non mi aspettavo che era così disastrata la situazione, io non conoscevo i conti e non è che ero responsabile di quel settore lì però onestamente a un certo punto ci speravo perché alcuni risultati ci davano ragione, ci era preso un po' di euforia e in quei momenti credo che se si attendeva un altro po' credo che i finanziatori seri si sarebbero avvicinati durante il periodo della sosta".

Ecco, è arrivata un po' di fretta questa richiesta di liquidazione volontaria, una fretta che insomma letta da fuori è stata anche un po' sospetta. Tu da dentro che idea hai avuto? "No, ma anche io da fuori perché nel senso io non è che mi occupavo di parte finanziaria, gestivo la parte sportiva a un certo punto ero costretto a gestire anche quella organizzativa, dispiace innanzitutto perché la parte per la piazza, per la gente ma perché c'era un gruppo di ragazzi favolosi, tanta gente che lavorava lì che tutto un tratto si è trovata senza lavoro questa è una delle cose che mi fa più incavolare perché non si tiene mai conto di quelle persone lì, di chi lavora per mille euro tutto un tratto e ci campa, tutto un tratto si ritrova senza stipendio, credo che con un po' più di pazienza ancora si poteva aspettare".













