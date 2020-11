SERIE C Giammarioli: "Un vero peccato il derby con il Perugia senza tifosi" Il DS del Gubbio Stefano Giammarioli parla del derby di sabato alle 15 con il Perugia

Ospite di Cpiace, il Direttore Sportivo del Gubbio Stefano Giammarioli fa le carte al derby di domani alle 15 con il Perugia. "Con loro - dichiara Giammarioli - c'è una storia particolare non abbiamo mai vinto. Sarebbe venuto il momento di sfatare questo tabù. Ovvio, loro sono favoriti, ma noi stiamo recuperando giocatori e consapevolezza nei nostri mezzi, di sicuro non partiamo battuti". Il Direttore Giammarioli si sofferma anche sull'importanza del tecnico Vincenzo Torrente: "Ci sono state tante voci - aggiunge Giammarioli - ma anche nel momento più buio non abbiamo mai pensato all'esonero di Torrente. Sarà lui ha portaci fuori dalla zona play out".

