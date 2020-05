SERIE A Gianluca Pagliuca: "Serie A il 13 giugno? Vedo ancora troppe insidie" L'ex portiere di Nazionale, Sampdoria, Inter e Bologna Gian Luca Pagliuca sarà ospite di San Marino RTV anche domenica nell'approfondimento delle 19:15

Gianluca Pagliuca sarà ospite domenica sera ore 19.15 dell'approfondimento sportivo (12 minuti). Tra i tanti argomenti affrontati anche quello della ripartenza della serie A fissata per il 13 giugno. L'allenatore dei portieri del Bologna Primavera, conferma che c'è grande attesa per la ripartenza del campionato ma non nasconde le criticità che potrebbero emergere.

Sentiamo Gianluca Pagliuca in collegamento skype

