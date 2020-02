SERIE D Gianluca Procopio si dimette e lascia l'Unione Sportiva Agropoli 1921 Il tecnico calabrese è stato allenatore della Fiorita, società con la quale vinse Campionato e Coppa Titano

Serie D girone H: l’Unione Sportiva Agropoli 1921, ultima con 14 punti, rende noto che il tecnico Gianluca Procopio si è dimesso dalla carica di allenatore della prima squadra. La società lo ringrazia “per l’impegno e il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera”. La squadra, a partire da oggi, è affidata al vice allenatore Stefano Ferragina, in attesa di ulteriori decisioni da parte della società. Gian Luca Procopio in precedenza ha allenato La Fiorita ed è stato il tecnico in seconda del Rimini di Mario Petrone.



