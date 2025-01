FIFA CLUB WORLD CUP 2025 Gianluigi Buffon: "Il calcio ha bisogno di novità. Bello il mondiale per club" L'ex portiere della Juventus e dell'Italia ha parlato della nuova competizione della FIFA in programma in estate negli Stati Uniti.

La Coppa del Mondo per club FIFA si giocherà dal 14 giugno al 13 luglio 2025 negli Stati Uniti e vedrà partecipare Inter e Juventus per l'Italia. Sulla nuova competizione l'opinione di Gianluigi Buffon:

“Sarà un evento nuovo, un torneo che stimolerà tutte le società e tutti i giocatori, per cercare di vincere e dare il meglio. Credo che questa nuova formula sia ottima. Come è accaduto in passato, il calcio ogni tanto ha bisogno di proporre qualcosa di nuovo, di innovare. Secondo me è una bellissima scelta organizzare il Mondiale per club.”



“Eh sì, mi sarebbe piaciuto tanto disputare il Mondiale per club,” afferma il recordman di presenze con la maglia azzurra. “Ma nella vita… non si sa mai. Tutto è possibile, no? Non sarebbe una sorpresa!”

“Credo che nessuna Nazione meglio degli Stati Uniti abbia la capacità di far conoscere meglio il proprio prodotto” rimarca Buffon. “È un modo per dare più possibilità di avere successo all’evento. La cultura calcistica negli Stati Uniti è molto migliorata. È molto cresciuta. “Gli americani sono diventati molto più competitivi anche perché adesso hanno tanti giocatori che giocano nei migliori club europei. E poi non dimentichiamo che gli Stati Uniti hanno anche una nazionale femminile di calcio molto competitiva e molto forte. Secondo me, questo aiuta il calcio statunitense a crearsi sempre degli obiettivi più alti.”

