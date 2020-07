Gianni De Biasi nuovo CT dell'Azerbaigian

Nuova avventura professionale per Gianni De Biasi, l’allenatore veneto artefice del miracolo calcistico dell’Albania negli anni scorsi. De Biasi è infatti il nuovo ct della nazionale dell’Azerbaigian: è stato lo stesso tecnico a confermare la notizia dopo le voci di una trattativa con la federcalcio azera per assumere il ruolo di ct. De Biasi ha ‘incontrato’ i vertici federali in videoconferenza e insieme hanno raggiunto l’intesa per un biennale, con una sfida tanto difficile quanto affascinante: provare a condurre la giovane nazionale azera ai Mondiali del Qatar nel 2022. Al fianco di De Biasi ci saranno due assistenti italiani: Benny Carbone e Claudio Bellucci, ex giocatori del Napoli. Con la nazionale azera il primo impegno per l’allenatore italiano sarà il 5 settembre nella Nations League C con il Lussemburgo. Nel girone anche Cipro e Montenegro. De Biasi, 64 anni, è stato tecnico dell’Albania dal 2011 al 2017; contro ogni pronostico riuscì a portare la nazionale delle aquile ai Campionati Europei del 2016 e a giocare un torneo più che dignitoso. In passato De Biasi è stato anche alla guida del Torino e dell’Udinese.