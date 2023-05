Gianni Infantino in tackle sulle TV per i mondiali femminili

Parole chiare e decise quelle del presidente della FIFA Gianni Infantino in vista del prossimo mondiale femminile in programma dal 20 luglio al 20 agosto in Australia e Nuova Zelanda: “Le emittenti pubbliche hanno il dovere di promuovere e investire nello sport femminile”. Gianni Infantino ha ripetuto il suo appello alle TV per pagare un prezzo giusto per i diritti media della Coppa del Mondo.

“La FIFA, ha ricordato Infantino, ha fatto la sua parte, portando il montepremi a 152 milioni di dollari, triplicando l’importo pagato nel 2019 e dieci volte di più rispetto al 2015. Tuttavia le offerte delle emittenti, principalmente nei paesi europei “Big 5”, sono ancora molto deludenti e semplicemente non accettabili, soprattutto considerando che il 100% di tutte le quote per i diritti pagate andrebbe direttamente nel calcio femminile, nella nostra scelta di promuovere azioni verso la parità di condizioni e retribuzione".

Il presidente della FIFA ha ricordato che le offerte per i diritti nei cinque principali paesi europei: Italia, Germania, Francia, Inghilterra e Spagna, sono basse. Quando invece le TV sono disponibili a pagare 100-200 milioni di dollari per la Coppa del Mondo maschile, offrendo solo 1-10 milioni per quella femminile. Infantino lo ha definito uno “schiaffo in faccia a tutte le grandi giocatrici”. Nel suo intervento social, il presidente della FIFA ha minacciato un blackout delle trasmissioni in Europa: “Se le offerte continuano ad essere ingiuste saremo costretti a non trasmettere i mondiali femminile FIFA”. Tra i fattori che non giocano a vantaggio del mondiale di questa estate, un ruolo lo ha di certo il fuso orario, le gare diurne sono in programma alle 9 o alle 10, un elemento che per Infantino non può essere considerato come una scusa.