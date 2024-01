CALCIO Gianni Rivera a San Marino: "Disponibile a collaborare con la vostra Federcalcio"

Accompagnato dall'amico Osvaldo Bevilacqua, Gianni Rivera ha incontrato questa mattina il segretario di Stato per lo Sport, Teodoro Lonfernini e il presidente della Federcalcio Marco Tura. Una visita cordiale, conoscitiva, durante il quale il segretario Lonfernini e il presidente Marco Tura hanno illustrato nei dettagli l'attività calcistica del Titano. Dal settore giovanile che conta oltre 400 ragazzi, al campionato sammarinese che offre la possibilità di partecipare alle Coppe Europee e alle varie Nazionali impegnate nelle principali competizioni Europee.

Una realtà completamente nuova ma molta apprezzata dall'ex Golden Boy che si è detto disponibile ad una eventuale collaborazione con la Federcalcio sammarinese. Simbolo del Milan e di tutto il calcio italiano, Gianni Rivera è stato uno dei più grandi calciatori della storia. Tre scudetti, due Coppe dei Campioni, una Coppa delle Coppe e nel 1969, primo italiano a vincere il Pallone d’Oro Rivera è stato protagonista anche con la maglia azzurra. Prima il titolo Europeo del 1968 poi la finale mondiale persa in Messico contro il Brasile di Pelè ma soprattutto la sua rete del definitivo 4 a 3 nella semifinale contro la Germania in quella che viene considerata come la “partita del secolo”.

