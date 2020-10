SERIE C Giannitti" Quando ti chiami Perugia parti per vincere e non puoi nasconderti. A San Marino un anno speciale" Il Direttore Sportivo del Perugia Marco Giannitti a Cpiace parla di un Perugia in fase evolutiva e non dimentica il suo vittorioso trascorso di DS a San Marino stagione 2011-2012

Era il San Marino di Poletti, Fogacci, Lapadula allenato da Mario Petrone con Marco Giannitti, Direttore Sportivo. Una stagione vittoriosa conclusa con la promozione in C1. Il Direttore sportivo Marco Giannitti ripercorre quella stagione con grande impatto emotivo e si dichiara molto dispiaciuto per il fatto che il titano non ha più una squadra professionistica iscritta ad un campionato italiano. Poi il presente con il Perugia che ha rialzato la testa dopo due sconfitte consecutive, la vittoria con la Fermana. Mercoledì si torna in campo per il turno infrasettimanale con il Perugia impegnato sul campo del Legnago Salus. Giannitti sa che sarà un anno non facile per il grifone ma ovviamente - dichiara- se ti chiami Perugia non puoi non partire, in serie C, per vincere.

