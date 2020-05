CALCIO Gibilterra chiude il campionato di calcio Nelle Coppe Europee le prime tre della classifica attuale

Gibilterra chiude il campionato di calcio.

La Federazione Gioco Calcio di Gibilterra ha deciso, con effetto immediato, la chiusura del campionato di calcio. Una scelta presa in accordo con il governo di fronte all'impossibilità di portare a termine la stagione prima del 20 luglio. La Federcalcio di Gibilterra ha applicato il principio del rispetto della classifica attuale e non potendo concludere la Coppa Nazionale, saranno le prime tre in classifica ad accedere alle Coppe Europee. L' Europa Football Club, attualmente primo in campionato, parteciperà alla prossima Champions League mentre St. Joseph's e Lincoln Red accederanno ai preliminari di Europa League.



