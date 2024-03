NATIONS LEAGUE 2024-2025 Gibilterra ko contro la Lituania, vicina a rimanere in Lega D

Gibilterra ko contro la Lituania, vicina a rimanere in Lega D.

Si è giocato ieri il play-off tra Gibilterra e Lituania per stabilire l'accesso alla Lega C della prossima Nations League. La squadra perdente giocherà nel girone con San Marino e Liechtenstein. Nella gara di andata, la Lituania si è imposta per 1-0 a Gibilterra con rete nel secondo tempo di Kucys. Martedì la gara di ritorno.

