MONDIALE PER CLUB Gignac lancia il Tigres, Palmeiras ko 1-0 I messicani sono la prima squadra del Centro-Nord America a qualificarsi per la finale del Mondiale per Club.

L'ultimo Mondiale per Club con la vecchia formula è anche il primo con una squadra del Centro-Nord America in finale. È il Tigres del migrante al contrario del calcio, André-Pierre Gignac, il nazionale francese argento europeo che, quando ancora era un blues, cambiò continente per fare la storia del Messico pallonaro. L'1-0 sul Palmeiras nasce da un filtrante di Rodriguez: Gonzalez scatta, Luan lo trattiene ed è rigore, con Gignac in battuta e Weverton che può solo indovinare l'angolo. Il portiere del Verdao dovrà fare i numeri per tenere a galla i suoi.

Che per contro davanti combinano ben poco, con una serie di errori grossolani coperti dalla bandierina alzata. Che salva la pessima ribattuta a rete di Menino, intervenuto sulla sventola di Roni respinta centrale da Guzman. E poi la punizione di Veiga, con la difesa del Tigres che estremizza alla follia i dettami del Milan di Baresi: fuga in avanti collettiva e in area ci sono 6 brasiliani contro Guzman, ciò nonostante Roni è in fuorigioco quando segna sull'ultimo tocco di Viña (e per fortuna l'offside era a monte dell'azione). Finisce dunque 1-0 e col Tigres a giocarsi una storica finalissima. Intanto i qatarioti dell'Al Duhail concludono quinti grazie al 3-1 contro i sudcoreani dell'Ulsan Hyundai.

