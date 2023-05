Gilardino: "Una cavalcata incredibile" Il Genoa torna in serie A dopo un anno.

Dopo solo un anno in serie B, il Genoa torna in serie A con due turni d'anticipo grazie alla vittoria sull'Ascoli e al pari del Bari a Modena. Una marcia iniziata con l'arrivo in panchina di Alberto Gilardino subentrato a Belssin a dicembre.

