CALCIO

Gino Stacchini: "Con la maglia della Juve sognavo. Con dirigenti come Boniperti sarebbe tutto diverso"

L'ex centrocampista bianconero, che ha vinto anche 4 scudetti e 3 Coppe Italia, abbiamo parlato del momento dei bianconeri e del "peso" della Juventus.

Tra gli ospiti del Premio Bellaria Igea Marina l'ex centrocampista Gino Stacchini. Calciatore romagnolo che ha vestito la maglia della Juventus per 12 stagioni sempre con grande orgoglio, vincendo anche 4 scudetti e tre Coppe Italia.

Nel video l'intervista con Gino Stacchini - centrocampista Juventus 1955-1967

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