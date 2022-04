SERIE D Giocati 4 anticipi, rinviata per covid Ravenna – Carpi, il Rimini ospita il Ghiviborgo Giocati 4 anticipi della 34° : Alcione Milano – Seravenna 3-0 giocata ieri. Correggese – Bagnolese 1-0; Mezzolara – Prato 0-0, Progresso – Sammaurese 0-0

A 4 giornate dal termine qualsiasi sia il risultato contro il Ghiviborgo, vittorioso all'andata con i biancorossi, il Rimini non potrà ancora esultare. Rinviata per covid Ravenna – Carpi che si recupererà il primo maggio, e dunque i giallorossi hanno ancora fievoli speranze di pensare al ribaltone. Ovvio che un risultato pieno del Rimini domani con il Ghiviborgo renderebbe sempre più complicata la rincorsa della squadra di Dossena. Domani al Neri si celebrerà la giornata biancorossa, il Rimini chiama a raccolta i propri tifosi per aggiungere un altro tassello verso un obiettivo ormai vicinissimo.

Ieri l'Alcione ha battuto il Seravezza 3-0. Oggi altri 3 anticipi: Correggese – Bagnolese 1-0; Mezzolara – Prato 0-0; Progresso – Sammaurese 0-0. Completano il quadro della 34° Aglianese – Lentigione; Borgo San Donnini – Tritium; Fanfulla – Sasso Marconi e Real Forte Querceta – Forlì.

