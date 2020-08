RIMINI CALCIO Giorgio Grassi saluta il Rimini: "Ora tocca a Rota" L'ex presidente del Rimini Calcio ha salutato la stampa con una conferenza all'agriturismo "Freelandia" di Montescudo. Ora la palla passa al nuovo proprietario Alfredo Rota.

Quattro anni di alti e bassi nell'avventura di Giorgio Grassi da presidente del Rimini Calcio. Dalla doppia promozione in due anni – dall'Eccellenza alla Serie C – alla retrocessione “per Covid” dell'ultima stagione. Le difficoltà economiche, l'opinione pubblica, il rapporto di amore-odio con i tifosi: queste le motivazioni che hanno spinto l'imprenditore riminese a lasciare il timone della squadra.

Grassi ha voluto salutare la stampa e ringraziare tutti quelli che – nel bene o nel male – l'hanno accompagnato in questi 4 anni. Lo ha fatto tra i terreni dell'agriturismo “Freelandia” di Montescudo, il suo “nuovo” futuro. Per tornare nel calcio, invece, “dovranno cambiare alcune cose” - ha detto l'ex numero uno biancorosso. Per ora, il presente del Rimini si chiama Alfredo Rota.

Nel servizio l'intervista a Giorgio Grassi, ex presidente Rimini Calcio

