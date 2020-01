MERCATO Giornata di visite a Torino per Dejan Kulusevski

Dejan Kulusevski è arrivato a Torino per le visite mediche con la Juventus. Il centrocampista svedese, classe 2000, arriva dall'Atalanta per 44 milioni di euro e firmerà nel pomeriggio un contratto da 2.5 milioni netti a stagione più bonus fino al 2024. Ad attenderlo un gruppetto di tifosi cui il giocatore si è concesso con il sorriso per selfie e autografi. Kulusevski dovrebbe rimanere a Parma, dove è in prestito, fino a fine stagione ma non è escluso che il suo arrivo alla corte di Sarri possa essere anticipato a questa sessione di mercato in caso di colpi in uscita, su tutti quello di Emre Can con il tedesco nel mirino del PSG.



