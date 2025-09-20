SERIE C, GIRONE B Giovane e bello, il Rimini sorprende il Forlì (1-0) Prima vittoria in campionato per i biancorossi, che reagiscono dopo settimane difficili. Tre punti d’oro per il morale e per ridurre la penalizzazione: da -10 a -7.

La dignità porta 3 punti, i primi, di coraggio, volontà e ordine tattico. Nel derby contro il Forlì, in una serata nella quale anche il Rimini ha provato a pensare solo al calcio. Martelli rimedia su Capac, è la prima mossa di un Rimini che azzanna avversario e partita. E' sempre il portiere Martelli costretto inizialmente a prendersi una scena e tenere in piedi il Forlì che fa invece fa molta fatica. Su Ferrarini ancora Martelli protagonista, ma tanta produzione porta al logico e meritato vantaggio dei padroni di casa. D'Agostini lavora e Longobardi incrocia con destro. Vantaggio che mette le ali a quelli di D'Alesio, Ferrarini per D'Agostini, ancora Martelli. Il Forlì si vede prima dell'intervallo con De Risio alzato in angolo dall'ottimo Vitali. Ripresa, ancora il Rimini vicino a chiuderla, lavorone di Capac e D'Agostini mette il piede. Fuori di niente. Solo nell'ultima parte il Forlì prova a riprenderla e al Rimini viene un po' di braccino. Farinelli a colpo sicuro esalta i riflessi di Vitali. Adesso è il portiere del Rimini a blindare la vittoria. Prima smanaccia sul cross, poi si esalta sulla ribattuta. L'ultimo paratone è il muro sulla fucilata di Saporetti che regala al Rimini la chance di dare un senso al campionato.

