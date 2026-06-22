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Giovanni Malagò eletto presidente della FIGC: "Con voi posso fare tutto"

L'ex numero uno del CONI succede a Gabriele Gravina dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2026. Ha ottenuto il 68,58% dei voti

22 giu 2026
Giovanni Malagò eletto presidente della FIGC: "Con voi posso fare tutto"

Giovanni Malagò è il nuovo presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio. L'assemblea della FIGC lo ha eletto con il 68,58% dei voti, affidandogli il compito di guidare il calcio italiano in una fase particolarmente delicata, segnata dalla mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali del 2026 e dalle successive dimissioni di Gabriele Gravina.

Malagò ha ottenuto 343,084 voti, superando nettamente l'altro candidato alla presidenza, Giancarlo Abete, fermo a 145,036 preferenze, pari al 29,17%. Le schede bianche sono state 11,72, corrispondenti al 2,25%.

Nel suo primo intervento da presidente federale, Malagò ha sottolineato il senso di responsabilità legato al nuovo incarico. "È veramente molto profondo ed emozionante questo senso di responsabilità. Da solo non posso fare nulla, ma con voi posso fare tutto", ha dichiarato rivolgendosi ai delegati dell'assemblea.

Per l'ex presidente del CONI si apre ora la sfida di rilanciare il movimento calcistico nazionale, a partire dal percorso di ricostruzione della Nazionale e dal rafforzamento dell'intero sistema calcio italiano.




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