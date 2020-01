MERCATO Giovanni Tateo: "Il Cesena su Padovan dell'Imolese e il centrocampista Awua del Bari" Il procuratore sportivo anticipa i movimenti di mercato dei romagnoli

Ospite della trasmissione C Piace, il procuratore sportivo Giovanni Tateo anticipa alcuni colpi di mercato in serie C. L'attaccante Cesaretti dal Gubbio alla Cavese mentre il Cesena è ad un passo da Stefano Padovan, attaccante dell'Imolese e Auwa, centrocampista nigeriano del Bari.



