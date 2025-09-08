SERIE C Gioventù e orgoglio non bastano, la Ternana travolge il Rimini (1-4)

La mista di giovani e reduci porta con dignità la maglia del Rimini al cospetto di 400 spettatori. Ma non basta. La Ternana soffre in tutto 10 minuti, prima e dopo pone e dispone.

Da subito Ndrecka sulla testa di Balcot, il francese apre i giochi. Contestata la dirigenza biancorossa mentre gli ospiti continuano a menar le danze. A cavallo della mezz'ora tutto l'orgoglio del Rimini produce 10 minuti quasi da stropicciarsi gli occhi. E produce anche il pari che arriva dall'angolo con la capocciata di precisione di Lepri. Sembra quasi poter cominciare un'altra partita. Longobardi impegna D'Alterio e poi la rimonta si completerebbe con lo strappo dell'indiavolato Longobardi e l'invito a nozze per Capac. Dopo controllo Var, non vale. E mentre D'Agostini si inventa una giocatona che meritava miglior fortuna, la Ternana ripiomba sul match e sferra un tremendo 1-2 che prima dell'intervallo chiude i conti. E' un capolavoro il combinato disposto "uncino-girata" che fa esultare Ferrante. Tempo un solo minuto e sul recupero palla è Dubickas che manda le squadre al riposo con un 1-3 per lo meno ingeneroso. La ripresa si apre e praticamente si chiude con la mano di Piccoli che, pizzicata dall'arbitro manda Orellana dal dischetto. E' il gol dell'1-4 prodromo a una mezz'oretta di allenamento e nulla più.

Applausi dei pochi intimi sugli spalti tutti per Vitali, super su McJannet e poi attesa per un'altra settimana, l'ennesima nella quale le cose di campo verranno sempre in coda a tutto.

