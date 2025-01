SERIE C Girone B Ancora un pareggio a reti bianche per il Rimini Coppa Italia compresa si tratta del quarto 0-0 consecutivo per i biancorossi, questa volta ottenuto in casa del Milan Futuro

Il Rimini non segna e non subisce reti da quattro incontri consecutivi: in campionato con Pescara, Lucchese e Milan Futuro a cui va aggiunto quello nella semifinale di Coppa Italia di Trapani Matrici diversi ma unico comundenominatore, i biancorossi non subiscono, ma non segnano reti da ormai un mese.

Il Milan Futuro ha anche la più ghiotta delle occasioni per rompere l'incantesimo di quelli di Buscè quando Langella atterra Quirini per il Direttore di Gara è calcio di rigore del quale si incarica Magrassi, c'è ancora super Colombi a dire di no. Nei non gol subiti dal Rimini c'è tanto del portiere. Nella ripresa più Milan che Rimini ma i tentativi per sbloccarla risultano velleitari con conclusione spesso fuori dallo specchio della porta. Finisce in parità; Milan Futuro – Rimini 0-0

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: