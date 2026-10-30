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Girone B: il Ravenna riceve il Pineto, il Forlì il Campobasso

In casa anche lo Spezia capolista, con l'Atalanta U23. Spicca Pescara-Torres, Grosseto dal Vado e Reggiana, stasera, con la Samb.

30 ott 2026

La Coppa Italia non ha tolto dall'altalena il Ravenna, riuscito a farsi eliminare ai rigori dal Carpi nonostante al 78° fosse sul 2-0, con anche due traverse e diverse occasioni dilapidate. Una schizofrenia che rispecchia quella del campionato, dove i giallorossi alternano vittorie e sconfitte. E domenica al Benelli c'è un Pineto in salute, che con l'arrivo in panchina di Bruno si è tirato fuori dal fango con 7 punti in fila.

Avversario da non sottovalutare per un Ravenna che mira a ricucire il -6 dallo Spezia, reduce dal pari col Latina che ha chiuso una striscia di 9 successi. La capolista riceve, sempre domenica, l'Atalanta U23, che battendo la Vis nel recupero ha preso un po' di respiro e margine sui playout. A sperare in un inciampo è l'altra aspirante inseguitrice, il sorprendente Grosseto, terzo a -7: sabato i maremmani sono da un'altra formazione risorta col cambio allenatore, il Vado, che con Riolfo, con 3 vittorie e 2 pari, è arrivato in zona playoff.

Sabato anche la sfida tra le quarte, il Pescara, lanciato da 10 punti in fila, e la Torres. Entrambe sono fresche di sorpasso su una Reggiana in crisi, ko in 4 delle ultime 5 (in mezzo, il successo proprio sui sardi). La Regia anticipa stasera ospitando una Sambenedettese in risalita, issatasi sul bordo playout con 4 risultati buoni consecutivi. E che ora è appena a 2 punti dal Forlì, a oggi la prima delle direttamente salve ma incapace di vincere da 7 turni: domenica i galletti sono da un'altra squadra nel limbo tra i due play, il Campobasso.

Sempre domenica, sempre in trasferta, il fanalino di coda Vis Pesaro, chiamata a una sfida tra disperate col Gubbio: se i biancorossi vengono da 4 ko, gli umbri, penultimi, ne hanno perse addirittura 6 in fila. Ancora domenica, proveranno a togliersi dai playout l'Ostiamare, reduce da 2 ko e ospite di un Livorno in discesa con 2 punti in 4 gare, e la Pianese, mai sconfitta da 4 turni e attesa da un Latina che ha appena fermato la capolista col suo 5° risultato utile. Infine, Guidonia-Perugia di sabato è incrocio da bassi playoff.

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