Girone B: la sesta giornata spalmata su tre giorni

È uno Spezia lanciato in vetta e intenzionato a confermare il proprio ruolo da protagonista quello che si presenta alla sesta giornata del campionato di Serie C, Girone B. Dopo cinque turni i liguri guidano la classifica con 13 punti, davanti a Reggiana e Ravenna, entrambe a quota 11. Alle spalle delle prime della classe il gruppo resta particolarmente compatto. Il Livorno, quarto con 10 punti, vuole continuare a guardare verso l’alto, mentre Grosseto, Torres e Atalanta Under 23 sono pronte a giocarsi le proprie carte nella zona playoff. Proprio l’Atalanta Under 23 sarà protagonista di uno degli appuntamenti più interessanti del turno, ospitando il Ravenna.

La Reggiana, invece, riceve il Latina con l’obiettivo di rimanere agganciata alla vetta. Impegno esterno per il Livorno, atteso dal Guidonia Montecelio, La capolista Spezia scenderà invece in campo contro la Vis Pesaro. Un confronto nel quale i liguri proveranno a difendere l’imbattibilità e soprattutto il primato. Tra le altre sfide spicca Grosseto-Perugia, mentre completano il programma Vado-Pescara, Campobasso-Pineto, Gubbio-Ostiamare e Pianese-Sambenedettese. Dopo cinque giornate le distanze sono ancora ridotte e il campionato non ha certamente espresso verdetti definitivi. Ma il quadro comincia a prendere forma: in alto lo Spezia detta il ritmo, Reggiana e Ravenna tengono il passo, mentre un gruppo numeroso resta pronto ad inserirsi. La sesta giornata può così rappresentare un altro passaggio significativo nella corsa ai playoff e alla promozione.







