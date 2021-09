Girone B : Nessuno a punteggio pieno, e nemmeno una squadra a zero punti dopo 3 turni

L'Entella batte la Lucchese con un gol per tempo. Apre l'ex Sambenedettese Lescano, bravo a girare in porta di prima intenzione su azione d'angolo. Il raddoppio di Schenetti trova la complicità del portiere Coletta. Allo stadio Comunale di Chiavari, Viurtus Entella batte Lucchese 2-0. Il sinistro di Emilio Volpicelli per il vantaggio della Viterbese ad Olbia. Punizione liftata dell'ex Matelica sempre più protagonista, sempre più decisivo. Viterbese che si complica la vita da sola, il palleggio al limite dell'area diventa un regalo per i lesti attaccanti sardi, sul cross dalla sinistra, Udoh di petto la spinge in porta per il pareggio Olbia. È sempre Udoh nigeriano del 1997 di testa ad appoggiarla alle spalle di Daga. Doppietta per lui e Olbia che ribalta la Viterbese. Esultanza pittoresca con band che suona la chitarra. Il palleggio della Viterbese di Dal Canto non è da far vedere nelle scuole e Diop di Treviglio espelle Martinelli per il fallo da ultimo sullo scatenato Udoh. Nonostante l'inferiorità Viterbo ha la forza di rialzarsi e il pareggio di testa è opera di D'Ambrosio. A 5 dal termine Biancu mette il sigillo ai tre punti. Allo Stadio Bruno Nespoli di Olbia, Olbia batte Viterbese 3-2.









Numero d'alta scuola di De Marchi che cede un pallone straordinario che Clemenza deve solo spingere in porta per il vantaggio del Pescara sulla Vis Pesaro. Il pressing dei Marchigiani porta al calcio di rigore per fallo di Memushaj su Saccani. Cannavò scarica sotto la traversa. La stoccata violenta e precisa di Rubin appena entrato e la Vis si mette in corsia di sorpasso. Cancellotti di testa su azione d'angolo fissa il risultato. Allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara. Pescara – Vis Pesaro 2-2. Slalom speciale di Barba gran gol e vantaggio Pontedera sulla Pistoiese nel derby toscano. Vano prima si procura poi sbaglia il calcio di rigore del possibile pareggio con Sposito che si prende la rivincita dopo le critiche piovutagli in settimana e Magnaghi in diagonale chiude il derby. Allo Stadio Ettore Manucci di Pontedera, Pontedera batte Pistoiese 2-0. Nel Siena si blocca Paloschi. Suo il gol del vantaggio sulla Carrarese di Totò Di Natale. Da lontano il destro di Aquadro per il raddoppio bianconero. Chiude i giochi in contropiede e nel finale Montiel. All'Artemio Franchi di Siena, Siena batte Carrarese 3-0. Terminano 0-0 Modena – Teramo e Reggiana – Gubbio.