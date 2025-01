SERIE C Girone B: Tra Campobasso e Gubbio il classico punto che muove la classifica Non si fanno male Campobasso e Gubbio terminata 1-1 con i gol di Tommasini e Di Nardo

Campobasso per allontanarsi definitivamente dalla zona calda, Gubbio per guadagnare posizioni play off. Partono bene i padroni di casa, assist con il tacco di Forte per Pierno, la conclusione è respinta con le gambe da Venturi. Replica umbra con Tommasini sinistro dal lato corto, messo in angolo dall'altro Forte del Campobasso, Francesco.

Dal corner che ne consegue, Corsinelli di testa difetta la mira. La squadra di Gaetano Fontana fa densità nella metà campo dei padroni di casa e la sblocca con il cross di Corsinelli e la stoccata precisa di Tommasini. Vantaggio che sarebbe durato un amen se Giacomo Venturi non si fosse immolato due volte prima su Di Nardo poi su Forte. Doppio intervento risolutore del numero 1 del Gubbio. Ripresa insiste il Campobasso alla ricerca del pareggio. Palo di Di Nardo di testa poi sulla respinta Forte non riesce a trovare la porta. Il pareggio arriva, con Bifulco gran lavoro sulla destra, cross in mezzo, Venturi esce in tuffo, ma può solo deviare sulla testa di Di Nardo, per il quale è un gioco da ragazzi metterla dentro. E' l'ultima cosa di una partita giocata a buoni ritmi ma che si chiude con un risultato che lascia l'amaro in bocca ad entrambe. Allo Stadio Molinari di Campobasso, Campobasso – Gubbio 1-1

