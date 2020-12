Serie C, girone C: in goal il Nazionale sammarinese Filippo Berardi Nel recupero della 10° giornata di serie C Girone C la Vibonese è andata a vincere in casa della Casertana per 2-0. Ha sbloccare la partita il goal di Filippo Berardi allo scadere del primo tempo. Il raddoppio è di Plescia al minuto 87. Con questi 3 punti la Vibonese si porta in nona posizione in classifica con 16 punti