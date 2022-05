SERIE C PLAY OFF Girone C: il Foggia ribalta l'Avellino. Il Monopoli fa valere il fattore campo e classifica Zeman rimonta e batte Gautieri. Il Monopoli va valere il fattore campo e domenica sfiderà il Cesena

Per il blasone delle due squadre e per i due tecnici Gautieri e Zeman è senza ombra di dubbio Avellino – Foggia il match clou di questo secondo turno play off. La gara non tarda ad accendersi, Carriero per Murano che si infila tra i due centrali e poi tutto solo davanti a Dalmasso sbaglia calciando di destro sul portiere in uscita. Ancora Jacopo Murano, l'ex Perugia salta netto l'avversario, poi da posizione defilata con il sinistro, chiude Dalmasso in angolo. La buona partenza Avellino, viene premiata su palla inattiva, il tocco decisivo è del centrale difensivo Bove. Esplode il Partenio. Le due tifoserie danno spettacolo sulle tribune. Con la difesa alta di Zeman i vedi la possono chiudere in ogni momento, ma ancora una volta Murano fallisce la più facile delle occasioni. Secondo grave errore sotto porta che costerà caro alla sua squadra. Il Foggia a questo punto prende entusiasmo e la pareggia con Merola.

L'X non basta perchè l'Avellino passa il turno anche con il pareggio, ma si accende la stella di Zeman , quando Bove respinge di testa in maniera maldestra, servendo Nicolao che la piazza di sinistro e manda i rossoneri in visibilio. Allo stadio Parteneo di Avellino, Foggia batte Avellino 2-1. Per Zeman c'è l'esame Virtus Entella, andata a Foggia domenica 8, ritorno a Chiavari giovedi 12 maggio. Nello stesso girone, il Monopoli di Colombo fa valere il fattore classifica e campo battendo la Virtus Francavilla. Nel finale palo di Viterritti, poi in pieno recupero un rigore fischiato dal direttore di gara premia la squadra di casa. Penalty trasformato da Mercandante. Allo Stadio Veneziani di Monopoli, Monopoli batte Francavilla 1-0, domenica in questo stadio sarà di scena il Cesena.

