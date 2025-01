Girone D: campionato bello e incerto. Ci sono tre squadre in testa

Il Forlì si rilassa al Morgagni con lo Zenith Prato e cade dopo 8 vittorie consecutive. Se fosse arrivata la nona sarebbe stato record per i galletti che probabilmente dopo il gol del vantaggio con Longobardi sentivano profumo di gloria. Al contrario i gol di Rosi, Messini e Kouassi mandano in frantumi le intenzioni biancorosse. Il gol nel finale di Saporetti serve solo per le statistiche. Al Morgagni di Forlì, Zenith Prato batte Forlì 3-2. C'è l'aggancio del Ravenna che tutto sommato strappa un bel pareggio in toscana con il Tuttocuoio anche perchè i giallorossi restano in 10 dopo l'espulsione del georgiano Lordkipanidze. Parità numerica ristabilita quando per doppia viene espulso anche Benericetti. Manuzzi realizza al 90esimo il gol che avrebbe portato al sorpasso sul Forlì. Fino, su rigore pareggia al 92esimo.

Tuttocuoio – Ravenna 1-1. Dilaga il Tau Altopascio sullo United Riccione sempre più in difficoltà. I toscani raggiungono Ravenna e Forlì in testa al campionato a quota 45, per un duello che appassionerà fino al termine della regular season: La Doppietta di Andolfi, l'autogol di Palumbo e il gol di Carcani affondano lo United. A Riccione, Tau Altopascio batte Riccione 4-0. Al quarto posto sale la Pistoiese dell'ex San Marino Alberto Villa. Ormai bisogna parlare di sentenza Claudio Sparacello autore di un'altra doppietta. È lui il trascinatore della Pistoiese il terzo gol degli orange porta la firma di Simeri. A Pistoia, Pistoiese batte Progresso 3-0. Colpo del Lentigione di Stefano Cassani in trasferta.

Una vittoria che significa quinto posto solitario grazie ai gol di Capiluppi e Lorenzo Lombardi. Nella ripresa realizza il Sasso Marconi con Micheal ma non basta. A Bologna. Lentigione batte Sasso Marconi 2-1. L'Imolese butta via una vittoria che sembrava già in tasca. Nel primo tempo i gol di Pierfederici e Raffini per i rossoblu. Incredibile che sul 2-0 Elefante si fa cacciare per doppia ammonizione e l'Imolese resta in 10. Il Cittadella Vis Modena la recupera con la doppietta di Marco Guidone. Ad Imola, Imolese – Cittadella Vis Modena 2-2. Il Prato liquida con il risultato all'inglese la Sammaurese. Succede tutto nel finale. Con il vantaggio di Cozzari e l'autogol di Morri. Prato – Sammaurese 2-0 Seconda vittoria consecutiva per il San Marino che a Cattolica supera di misura il Corticella con il gol di Di Francesco. Stesso risultato tra Piacenza e Fiorenzuola, vincono i padroni di casa con il gol di Recino. Piacenza – Fiorenzuola 1-0



Classifica: Forlì- Tau Altopascio e Ravenna 45; Pistoiese 40; Lentigione 39; Imolese 31; Tuttocuoio 30; Prato 25; Sasso Marconi 24 e Piacenza 24; Cittadella Vis Modena e Zenith Prato 22; Corticella e San Marino 21; Progresso 20; United Riccione 18; chiudono Sammaurese e Fiorenzuola 12