SERIE D Girone D: il Ravenna rallenta e il Forlì si avvicina La capolista fa 0-0 col Sangiuliano e ora ha 2 punti sui galletti, vincenti 2-1 sulla Pistoiese.

La frenata della capolista Ravenna non s'arresta e con lo 0-0 col Sangiuliano City – viceversa in ascesa – il ruolino diventa di una vittoria in 5 turni. Al Guazzelli c'è un palo per parte, Salzano per i gialloverdi e Varriale per il Ravenna.

Che ora comanda il girone con 2 punti sulla nuova prima inseguitrice, il Forlì, passato 2-1 in casa della Pistoiese. Pecci salta Greco e serve Bonandi, tocco a innescare Merlonghi e galletti avanti. Articolata anche l'azione del pari: punizione di Evangelista, sponda in spaccata di Diakhate e Greco insacca in anticipo su Tafa. A risolverla, nella ripresa, un affondo in fascia di Merlonghi, imbucata per Babbi che supera Gambassi, aiutato dalla deviazione di Bailo.

Forlì che così toglie il 2° posto al Carpi che dopo 4 successi è fermato sull'1-1 dal Victor: la sfida di cartello del turno la decidono D'Este, per i biancazzurri, e Cortesi, per gli emiliani. Che mantengono il +1 su un San Marino 4° e raggiunto dal Lentigione, vincente 3-2 sul Mezzolara. All'inzuccata di Montipò, che anticipa l'uscita di Malagoli sul corner di Sala, risponde il fuoco amico di Nava, che sempre di testa infila la sua porta deviando il traversone di Bovo. Nel secondo tempo, l'allungo Lentigione: Montipò per l'incrociata di Formato, Malagoli non trattiene e Sala spacca a rete, quindi altro angolo, di Battistello, e altra incornata nel sacco, di Cortesi. Al Mezzolara non resta che l'accorcio su rigore, con Alessandrini.

Lentigione che scavalca il Corticella, caduto 2-1 in casa con l'Aglianese: Mascari manda Marino a sbloccarla con un diagonale in buca e poi mette il sigillo toccando a rete il servizio di Fiaschi, nel mezzo il rigore della momentanea X di Trombetta.

2-1 anche per l'Imolese sul Borgo San Donnino. Sotto per il gol di Bongiorni, che anticipa Laukzemis dopo il velo di Djuric sul cross di Abelli, i rossoblu sono rimessi in pista dal suicidio di Piga, il cui rinvio sbatte sull'intercetto di Mattiolo e diventa patta. Il sorpasso su una perla di Manes, con un mancino a giro da fuori.

2-1, ma qui negativo, anche per la Sammaurese, che al 6° la sblocca con Campagna, imbeccato di testa da Lombardi, ma negli ultimi 5' subisce il ribaltone del Sant'Angelo: cross di Confalonieri e Mecca beffa di testa l'uscita di Ravaioli, poi spunto di Lanzi che porta al gol vittoria di Renda, rapace sulla respinta di Scanagatta.

Sammaurese sempre più vicina ai playout, da cui il Sant'Angelo esce. Ora sarebbe tra Pistoiese e Progresso, steso 1-0 dal Fanfulla e dalla palombella di testa di Cappadonna, su assist di Vitanza.

In retrocessione diretta ci sono Borgo – che esonera Vagnoni – Mezzolara e Certaldo, ultimo e ko 3-2 col Prato. Akammadu la sblocca dalla distanza, poi il sorpasso coi colpi di testa di Moreo, su cross di Monticone, e di Gori, su punizione di Gemignani e con l'aiuto di Fontanelli. Male anche l'altro portiere Ricco, che non trattiene un pallone comodo e favorisce il pari di De Pellegrin. Siamo al 90° ma non basta per dare una gioia al Certaldo, perché sul ribaltamento Monticone riceve il tacco di Santarpia, salta proprio De Pellegrin e batte Fontanelli per il gol da tre punti.

