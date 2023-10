SERIE D Girone D, in vetta si rallenta La capolista Ravenna fa 0-0 a Lentigione, la Sammaurese però non ne approfitta e, col ko per 2-1 col Prato, è raggiunta da Imolese e Carpi.

In vetta si rallenta e la classifica del Girone D s'accorcia. Il Ravenna capolista fa 0-0 a Lentigione e, in attesa del Victor, sale a +3 dalla prima inseguitrice Sammaurese, avanti col rigore di Pacchioni ma poi battuta 2-1 dal Prato. Di rigore anche il pari di Addiego Mobilio, dopodiché Marangon crossa per l'inzuccata da ribaltone di Cela.

Giallorossi agganciati al 2° posto da Imolese e Carpi, che scala la classifica col 3-1 sul campo del Sant'Angelo. Larhrib s'accentra da sinistra e sorprende Nucci con una botta potente ma centrale, quindi Tcheuna riceve lo scarico di Sall, rientra su Bernini e scocca il mancino del raddoppio. Il tris nella ripresa, con l'inciampo in controllo di Pecorini che spiana la strada a Sall, implacabile nel piazzare in angolo basso. I lodigiani la riaccendono con Bramante, che rientra dalla fascia e scardina la difesa triangolando con Gobbi, ma poi lo stesso Gobbi sciupa l'occasione per riaprirla per davvero calciando alto un rigore.

L'Imolese invece fa 1-1 nel derby col Forlì. Galletti in vantaggio quando il retropassaggio di Diawara manda in crisi Dall'Osso, il capocannoniere Merlonghi intuisce, s'avvia verso la porta e prende la mira per il suo 6° gol in 6 turni. La patta alla mezz'ora: traversone di Konate per la testa di Spatari, Pezzolato respinge di piede ma a rimbalzo c'è Capozzi, libero di scaricare in rete di destro. Forlì che resta a -1 dalle seconde insieme al Mezzolara – 0-0 con la Pistoiese – al Prato e al Victor, in attesa di recupero col Corticella.

In coda invece sempre ultime a quota 3 il Certaldo, con Cogliati che capitalizza l'affondo di Qeros per l'1-0 del San Giuliano City, e il Borgo San Donnino, caduto a sua volta 1-0 col Progresso: qui si decide al 93°, con Hasanaj che vince un contrasto e appoggia a Di Piedi, bravo a smarcarsi per la stoccata da tre punti. Un doppio ko buono per l'Aglianese che lascia la zona retrocessione diretta facendo 2-2 col Fanfulla, passato per primo con la punizione bolide di Cocuzza. Il sorpasso neroverde lo firmano Perugi, il cui tocco su assist di Poli è dentro già prima della parata di Libertazzi, e D'Ancona, in schiacciata di testa sul cross di Maloku. Di testa pure il definitivo pari di Cappadonna, pescato dal calcio d'angolo di Bove.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: