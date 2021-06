SERIE D Girone D: l'Aglianese vince i play off e adesso spera nel ripescaggio Aglianese - Lentigione 1-0

Girone D: l'Aglianese vince i play off e adesso spera nel ripescaggio.

Con i 73 punti conquistati nella stagione regolare l'Aglianese era la miglior seconda in assoluto considerando tutti gli altri Gironi di Serie D. Con questo successo per 1-0 sul Lentigione nella finalissima play off, la formazione del tecnico Capecchi rafforza ancora di più la sua candidatura al ripescaggio.

