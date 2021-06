SERIE D Girone D: si decide la promozione all'ultima giornata Entrambe in trasferta Fiorenzuola e Aglianese in caso di arrivo a pari punti la formula prevede lo spareggio. Rimini e Forli cercano punti play off

Fiorenzuola 72 una vittoria a Sasso Marconi toglie ogni calcolo e per la squadra di Luca Tabbiani, tecnico in cima alla lista dei desideri del Rimini per il prossimo anno, sarà promozione diretta in C. L'Aglianese impegnata con la Pro Livorno in trasferta, per sperare, deve solo vincere. In quel caso, un pareggio del Fiorenzuola le spedirebbe allo spareggio promozione, chiudendo entrambe a quota 73. Quello di Serie D è l'unico campionato in cui non contano gli scontri diretti. In caso di arrivo alla pari di due squadre, come potrebbe verificarsi in questo caso, spareggio in campo neutro. L'unica possibilità di Serie C diretta per l'Aglianese è una vittoria a Livorno coincidente con la sconfitta del Fiorenzuola a Sasso Marconi.

[Banner_Google_ADS]



Già decise le due retrocesse Marignanese e Corticella, c'è solo da delineare la griglia play off con soli due posti da assegnare e tre pretendenti. Dentro matematicamente, una tra Fiorenzuola e Aglianese e il Lentigione. A quota 51, 3 squadre: Prato impegnato in casa con il Seravezza, squadra già salva, il Rimini al Calbi di Cattolica con la retrocessa Marignanese e il Forlì in casa della Bagnolese. In questo caso l'arrivo di 3 squadre con lo stesso punteggio farebbe scattare la regola della classifica avulsa e la messa peggio è il Forlì che resterebbe fuori. Per i biancorossi di Angelini dunque non resta altro che vincere e sperare in un passo falso di una tra Rimini e Prato per entrare in griglia. Play off che ricordiamo non danno diritto a nessuna promozione ma servono a stilare una classifica di gradimento per eventuali ripescaggi, in caso in cui qualche squadra di serie C non dovesse iscriversi al campionato. Sono in molti a chiedere di rivedere questa formula play off definita, inutile. Tutte le partite sono in programma alle 16 eccezion fatta per Mezzolara – Corticella che scatterà alle 17.30

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: