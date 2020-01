SERIE D Girone F : Il Cattolica Sm pareggia a Porto Sant'Elpidio Marcatori Cuccu per i marchigiani Merlonghi per i romagnoli, per l'1-1 finale

Il punto ottenuto porta i giallorossi a quota 13, penultimo posto in classifica Succede tutto nel primo tempo e nel giro di 3 minuti. Cuccu realizza per il Porto Sant'Elpidio con una magistrale punizione dai 25 metri. La risposta dei giallorossi dopo 180 secondi con Merlonghi, lesto a spingerla in porta sul suggerimento preciso di Croci. Nella ripresa diverse occasioni per il Cattolica ma il risultato non cambierà più. A Porto Sant'Elpidio, Porto Sant'Elpidio – Cattolica 1-1



