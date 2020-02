Girone F: Notaresco ko a Pineto, Matelica e Campobasso in bianco

Pomante ribadisce in rete la punizione di Frulla deviata sulla traversa da Shiba, Scotti para un rigore ad Acquadro e il San Nicolò Notaresco sembra dimenticare i suoi guai. Invece niente, perché il Pineto rimonta e fa 2-1: decisivi gli assist di Ciarcelluti, che imbuca per il pari di Tomassini e poi, in contropiede a due, innesca Alessandro per l'incrociata da tre punti. Per la capolista un solo successo in 5 gare, per sua fortuna però nel big match Matelica-Campobasso c'è solo la traversa del molisano Cogliati. I marchigiani – malati di pareggite – vanno a -5 dalla vetta, i rossoblu invece salgono a -8 ma cedono il terzo posto alla Recanatese, vincente 3-2 sul Giulianova. Leopardiani avanti col destro in buca d'angolo di Borrelli – servito dall'asse Senigagliesi-Titone – e ribaltati dalla zampata di Cesario e dall'incursione di Barlafante, al quale Monti oppone ben poco. A raddrizzarla ci pensa Pezzotti: sinistro volante da autore per un pari da applausi e punizione sulla quale Bifulco va a vuoto, con Ielo che insacca a porta aperta.

Giulianova beffato al 90° e preso sul bordo alto dei playout dal Cattolica SM: rigore di Merlonghi, 1-0 sul Chieti – che chiude la zona retrocessione diretta 4 punti più sotto – e CSM in doppio sorpasso. Sulla Sangiustese – ko 3-0 con l'Agnonese, con rigore di Allegra e doppietta di Acosta – e sull'Avezzano, steso 2-1 dal Tolentino. Al terzo successo in fila grazie al bis di Minnozzi – rigore e azione personale in area – Rabbeni accorcia di testa al 92° ma non basta per evitare l'esonero a Mecomonaco.

Più in alto, la prima delle salve, a +7 da CSM e Giulianova, è il Porto Sant'Elpidio, che fa 3-3 col Vastogirardi: Maio, Cuccù e Ruzzier per i locali, doppio Ruggieri e Pesce per gli ospiti. In coda invece è sempre più profondo nero per la Jesina: il rigore di Villanova non basta contro la Vastese, che impatta col mancino da fuori di Bardini e trova il 2-1 quando Vittorio Esposito sorprende Boccanera. Infine, il Montegiorgio torna a vincere dopo 7 turni col 2-0 sul Fiuggi: assist e gol per Mariani, che crossa per l'inzuccata a rete di Albanesi e poi la chiude dal dischetto.