Girone F: scatto Matelica, crisi Notaresco, avanza il Campobasso. Rinviata a mercoledì 11 Cattolica - Vastogirardi

Crisi piena per il San Nicolò Notaresco che non vince dal 19 gennaio, nelle ultime 6, tre pareggi e tre sconfitte l'ultima in ordine di tempo quella di domenica in casa con la Vastese. Decide il match un goal di Esposito. San Nicolò Notaresco raggiunto al secondo posto a quota 52 dal Campobasso capace di rifilare un poker all'Agnonese. Ultima sconfitta per i molisani arrivata il 20 ottobre 2019, da li in poi 18 risultati utili consecutivi. In questo momento il Campobasso è l'avversaria più accreditata per il Matelica, i marchigiani hanno 3 punti di vantaggio 55 contro 52. Il poker porta la firma di Bonta, Cogliati, Alessandro e Vanzan. A Campobasso, Campobasso- Agnonese 4-0. Perde quota la Recanatese sconfitta a Tolentino. Già nel primo tempo i due goal, di Ruci e Minozzi avevano indirizzato il match in favore del Tolentino. Pezzotti ad inizio ripresa sembrava dare speranze ai giallorossi. Capezzani chiude definitivamente i giochi. A Tolentino, Tolentino batte recanatese 3-1. Il Pineto strappa 3 punti importantissimi in chiave play battendo nel finale l'Avezzano con un goal di Tomassini. Ad Avezzano, Pineto batte Avezzano 1-0. Il Giulianova in rimonta batte il Chieti. Neroverdi in vantaggio con Sivilla. Il rigore di Suriano porta la partita nuovamente in equilibrio. Cesario ad un minuto dalla fine da ai giallorossi di Giulianova la gioia della vittoria e la momentanea salvezza diretta con il + 8 sull'Avezzano. Esattamente come i giallorossi di Cattolica ormai inarrestabili dopo l'ottavo risultato utile consecutivo. Il difensore Ferraro apre le marcature. Gasperoni su punizione raddoppia. Sempre di Gasperoni il tris. Battistini chiude con il poker del Cattolica in casa del Fiuggi. Cattolica SM – Vastogiardi in programma domenica 8 marzo è stata rinviata a mercoledi 11 marzo ore 14.30 La Jesina cade in casa con il Porto Sant'Epidio ed è sempre più ultima. Il goal di Maio suona come una sentenza. A Civitanova, Porto San'Elpidio batte Jesina 1-0. Il derby rossoblu tra Sangiustese e Montegiorgio finisce 0-1. Decide il rigore di Mariani alla mezz'ora del primo tempo. Sangiustese a questo punto inguaiata a – 8 dai play out, oggi sarebbe retrocessa.