SERIE D GIRONE D Giù il sipario su un Victor San Marino vincente Nella prossima stagione si tornerà allo storico San Marino Calcio Il Victor San Marino “muore” con un Play Off in serie D e un campionato vinto in Eccellenza

Play Off di Serie D Play Off sterili ma Play Off conquistati. Il Victor San Marino corona una stagione eccellente con uno storico quarto posto da neopromossa. 57 punti totali, 17 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, 44 gol realizzati e 37 subiti. Per una neopromossa numeri monstre. Cassani, ha saputo cavalcare l'onda del successo della stagione precedente, avvalendosi dell'ottimo mercato estivo di Bollini, meno brillante quello invernale.

Decisivi gli arrivi di D'Este, Haruna, Lattarulo. Straordinari gli under scelti come Onofri, Bertolotti, i due Benvenuti addirittura un anno in più rispetto all'obbligo del 2005, ma soprattutto il capolavoro Sollaku: prelevato dal Morciano, Prima Categoria, non ha assolutamente sentito il triplo salto. Poi naturalmente lo zoccolo duro dello scorso anno: Pazzini, De Queiroz, Lombardi, Sabba, Arlotti. Quando sono stati chiamati in causa hanno dato un importante contributo anche i vari; De Santis, Tosi, Lazzari, Morelli, Carlini, Gramellini, Lozza. Poi naturalmente anche tutti gli altri che hanno avuto meno minutaggio ma hanno svolto il proprio dovere.

È il gruppo che ha meritato il premio play off. Un capolavoro che Cassani deve condividere anche con i suoi stretti validissimi collaboratori come il Preparatore Atletico Samuele Tomasini, quello dei portieri Daniele Bovo, e il Direttore dell'Area Tecnica Giampaolo Mazza. C'è una post season adesso da onorare, ma i bilanci sono già tracciati. Va in archivio una stagione superlativa e dalla quale occorre assolutamente ripartire. Un grosso in bocca al lupo a Stefano Cassani per il suo futuro, chi ne prenderà l'eredità dovrà ripartire da un lavoro già impostato, al limite, solo da perfezionare, ma non certo da spacchettare. Occorre ripartire da qui con un profilo che abbia la stessa fame, la stessa voglia di emergere in un ambiente soft ma pieno di valori come San Marino.

Nel servizio il Capitano del Victor, Enrico Sabba

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: