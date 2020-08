SERIE A Giudice Sportivo: ammenda per la San Marino Academy Provvedimento disciplinare per la societa biancoazzurra e per il Napoli.

Giudice Sportivo: ammenda per la San Marino Academy.

Il giudice sportivo della serie A femminile ha inflitto 300 euro di ammenda alla San Marino Academy dopo la prima giornata di campionato giocata contro l'Empoli per aver affidato l'assistenza medica della gara a un medico che non risulta tesserato per la società.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ammenda di 300 euro anche per il Napoli per la mancata compilazione della distinta on-line.

I più letti della settimana: