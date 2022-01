Giudice Sportivo: Udinese - Salernitana 3-0

Il giudice sportivo di serie A ha assegnato la vittoria a tavolino all'Udinese contro la Salernitana, infliggendo anche un punto di penalizzazione ai campani. La gara dello scorso 21 dicembre in programma a Udine si era chiusa dopo 45 minuti di attesa con la mancata presentazione della Salernitana. All'epoca l’Asl di Salerno aveva bloccato la trasferta dei granata per tre casi di Covid nel gruppo squadra. Per motivi simili nel turno prenatalizio non si erano giocate nemmeno Atalanta-Torino, Bologna-Inter e Fiorentina-Udinese.