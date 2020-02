SERIE D Giulianova - Cattolica S.M. 1-1

Giulianova - Cattolica S.M. 1-1.

Sesto risultato utile consecuitvo per il Cattolica San Marino che strappa un punto sul campo del Giulianova. La squadra di Cascione è passata in vantaggio sul finire del primo tempo con un gol di Battistini. Il pareggio degli abruzzesi al settantesimo con Torelli, ex centrocampista di Santarcangelo e Forli.



