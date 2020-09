QUESTA SERA Giuseppe Magi ospite a Cpiace

Questa sera, alle 21, torna l’appuntamento con Cpiace, la trasmissione di approfondimento sul campionato di Serie C. Servizi, analisi, commenti con ospiti in studio è collegati via Skype. Questa sera ospite in studio il tecnico del Ravenna Giuseppe Magi. Conduce Lorenzo Giardi con opinionista Massimo Boccucci. Questa sera, ore 21, canale 520 Sky, 73 DTT e in streaming www.sanmarinortv.sm e sul profilo facebook di San Marino RTV.



