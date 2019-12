SERIE C Giuseppe Magi: "Pronto per una nuova esperienza in panchina, lotta Vicenza-Carpi entusiasmante"

Ospite a CPiace l'ex allenatore di Sambenedettese e Bassano Giuseppe Magi, ora senza panchina ma accostato più volte a quella del Fano ed altre del Girone A di Serie C. Magi si dice pronto per una nuova avventura e traccia un bilancio del Girone B ad una giornata dalla fine del girone d'andata.

