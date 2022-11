SERIE C Giuseppe Magi: "Vorrei tornare in panchina, in C o in D. Cesena? Può lottare fino in fondo"

Ospite a C Piace il tecnico Giuseppe Magi, attualmente senza squadra ma con una gran voglia di tornare in panchina in Serie C o in Serie D. L'ex allenatore del Ravenna ha parlato anche del Girone B, individuando nel Cesena una delle grandi favorite per la promozione.

