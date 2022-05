Gli 8000 del Manuzzi non bastano. Il Monopoli passa il turno

8124 cuori bianconeri a spingere il Cesena più vicino alla B, ma a giochi fatti i tifosi rivedranno lo stesso film di 12 mesi prima con il Matelica. Nessun alibi per una squadra vuota e dominata dai pugliesi nettamente in partita. E che la serata sarà davvero complicata e difficile lo si percepisce subito quando Mercadante lascia partire un cross dalla sinistra, nessuna pressione su Gonnelli che solo in area devia nella propria porta. Errore clamoroso di valutazione del difensore bianconero che non ha alcun uomo vicino e nessun disturbo. Tutto risolvibile, anche perchè in questo momento il Cesena è ancora qualificato. Pierini su punizione, forte e potente, ma non trova la porta. Il Monopoli sfonda spesso a sinistra, la catena di destra del Cesena non funziona e le squadre rientrano negli spogliatoi tra i fischi assordanti del pubblico affatto soddisfatto della prestazione nei primi 45 della squadra di Viali.

La galleria di errori macroscopici tutti compressi nella stessa partita prosegue nella ripresa e questa volta tocca a Michele Nardi. Portiere dal rendimento costante, che in questo caso paga il solito retropassaggio. Il numero 1 bianconero tergiversa, Borrelli lo anticipa, Nardi lo stende è rigore ed espulsione. Comprensibilmente e visibilmente scioccato Nardi esce dal campo e al suo posto dentro il sammarinese Elia Benedettini che rileva Caturano. Mercadante con il sinistro, Benedettini intuisce e per pochissimo non tiene a galla il Cesena, il portiere della Nazionale di San Marino tocca il pallone ma non basta. A questo punto romagnoli eliminati. Stariti potrebbe infliggere una punizione ancora maggiore sull'uscita di Benedettini non inquadra lo specchio della porta. Minuto 93, Sulla punizione di Steffè, Loria in tuffo respinge corto, Ilari a non più di un metro, calcia sull'esterno della rete. La lezione è completata quando Steffè atterra Guiebre e Viteritti spiazza Benedettini. Allo Stadio Manuzzi di Cesena, Monopoli batte Cesena 3-0 l'era Viali termina qui. Il Monopoli nel prossimo turno affronterà il Catanzaro.