Gli americani dominano tutte le gare di media e corta velocità

Negli 800 metri piani vittoria in scioltezza per la statunitense Rogers in 1.58.77. Nella stessa specialità uomini straordinario recupero nel finale per l'americano Hoppel capace di rimontare il portoricano Sanchez e metterselo alle spalle nel gran finale. 1.47.27 il tempo di Hoppel per vincere gli 800. Ancora Stati Uniti trionfatori nei 400 metri piani femminili, l'allungo vincente è di Jaide Stepter Baynes. 51.43 per lei nella media velocità. Stessa specialità per gli uomini, ed egemonia a stelle e striscie confermata anche in questa disciplina da Michael Cherry. Stati Uniti imbattibili anche nelle corte. Sempre spettacolari e avvincenti i 100 ostacoli femminili, alla distanza esce e primeggia Tonea Marshall in 12.46. Stessa disciplina ma per gli uomini 10 metri in più, non 100, ma 110 metri ostacoli. Il più veloce di tutti è Devon Allen Stati Uniti in 13.35.

E veniamo alla regina dell'atletica leggera i 100 piani. In campo femminile grande gara di Twanisha Terry 10.77 per l'americana. Resta imbattuto dal 1988 il record mondiale di Florence Grifffit 10.49 fatto registrare ai trials statunitensi. 9.83 per Micah Williams. Vola l'americano ma resta comunque fuori dalla top ten mondiale. Gara solitaria la sua mai messa in discussione. E anche nei 200 non ci sono novità, o meglio altre bandiere sul gradino più alto del podio sempre America in questo caso con Gabby Thomas 22.02 senza avversarie. Tra i maschi vince colui che si era piazzato secondo a Tokyo nei 100 piani vinti Marcell Jacobs. Freddy Kerley sui 200 metti in fila tutti al Golden Game USA e si toglie una grande soddisfazione.