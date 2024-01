CALCIO Gli arbitri dicono basta agli attacchi nei loro confronti: "Nessun giudizio prima di 12 ore dalla partita"

Gli arbitri di calcio dicono basta ai sempre più frequenti attacchi dopo partita, e il designatore Gianluca Rocchi se ne fa portavoce, proponendo che non si parli di loro nelle 12 ore successive alla partita, come avviene in Inghilterra. "A volte noi arbitri siamo gli alibi di qualcuno, di chi vuol spostare l'attenzione dai propri errori e dalle proprie responsabilità", ha detto. "Siamo persone perbene, lavoriamo tantissimo e meritiamo rispetto". Intanto tutti sono al lavoro anche con i mental training per gestire l'ansia e lo stesso designatore oggi avrà un incontro sul Var.

