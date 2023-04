SERIE C Gli ultimi verdetti Da decidere il secondo posto, l'ultima qualificata ai play off, e una coppia play out

38° e ultima giornata in Serie C Girone B in contemporanea domani alle 14.30. Fari puntati su Alessandria – Cesena e Siena – Virtus Entella. Romagnoli e liguri si giocano il secondo posto che vale l'accesso ai play off nazionali. Le due squadre sono appaiate a 76 punti ma il Cesena ha lo scontro diretto a favore, questo significa che se la squadra di Toscano va a vincere ad Alessandria è matematicamente seconda a prescindere dal risultato della Virtus Entella. Qualificate alla prima fase play off Carrarese, Gubbio, Pontedera, Ancona, Lucchese e Siena. C'è da assegnare solo l'ultimo posto con il Rimini nettamente favorito. Ai biancorossi basterà non perdere al Neri con il già retrocesso Montevarchi per assicurarsi i play off. I tre punti consentirebbero alla squadra di Gaburro di sperare anche in una posizione migliore, ma in quel caso occorrerebbe attendere i risultati di Siena e Lucchese rispettivamente nona e ottava. Solo la Recanatese ha ancora fievoli speranze di entrare in griglia. I giallorossi dovrebbero battere l'Ancona e sperare in un clamoroso passo falso del Rimini. Già salve Fermana e Olbia, serve un punto a Fiorenzuola e Torres. Anche i play out non sono ancora stabiliti. L'Alessandria ha ancora chance di salvezza diretta solo battendo il Cesena. A quel punto i 41 punti dei piemontesi rimescolerebbero le carte. Vis Pesaro, San Donato Tavarnelle e Imolese sono già certe di disputare l'appendice di campionato per non retrocedere. Reggiana promossa in B e Montevarchi retrocesso in D i verdetti già emessi.

